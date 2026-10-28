В Іспанії зіштовхнулися два швидкісних потяги — 50 людей загинули та ще щонайменше 179 постраждали

В Іспанії вранці 28 жовтня на лінії «Мадрид — Севілья» зіштовхнулися два швидкісних потяги. Відомо про 50 загиблих та 179 поранених. Через удар перекинулися щонайменше чотири вагони потягів.

Про це пишуть Antena3 та Reuters.

Reuters із посиланням на джерела пише, що один із потягів зупинився через несправність сигналізації поблизу міста Толедо. Після цього в нього врізався інший швидкісний потяг. Через аварію зупинили рух потягів на лінії, що з’єднує Мадрид із південним регіоном Андалусія.

Reuters

У поїзді Iryo було 146 пасажирів, серед них одне немовля, а в поїзді Renfe — 397 пасажирів. Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що служби екстреної допомоги працюють на місці, усім постраждалим надають допомогу.

За даними пожежної служби, пасажирів вже евакуювали з обох потягів. Рятувальники продовжують шукати тіла загиблих серед уламків вагонів. Відомо, що в одному з потягів була колишня міністерка зайнятості та соціального забезпечення Іспанії Фатіма Баньєс, вона поки не вийшла на звʼязок.