Перша українка в Конгресі США Вікторія Спартц програла вибори до Палати представників. Вона голосувала проти допомоги Україні

Республіканка Вікторія Спартц, яка народилася на Чернігівщині та голосувала проти допомоги Україні, програла на виборах до Палати представників США в Індіані.

Про це пишуть AP і CNN.

На виборах у 5-му окрузі штату Індіана Спартц випередив демократ Джей Ді Форд. Після підрахунку 99% голосів він набрав 51,7%, Спартц — 48,3%.