Росіяни вкотре атакували Україну — відомо про поранених на Київщині, Житомирщині, Донеччині та у Херсоні

Росіяни вкотре атакували Україну — відомо про поранених на Київщині, Житомирщині, Донеччинні та у Херсоні. Водночас кількість загиблих після удару по селищу Комишуваха на Запоріжжі зросла до 31 людини. Поранено 5 людей, а 48 все ще вважаються зниклими безвісти.

«Бабель» зібрав усе, що відомо про російські атаки станом на зараз.

На Житомирщині чотири людини постраждали внаслідок російського удару, виникла пожежа на території аграрного підприємства. Сталися руйнації, заявили рятувальники ДСНС.

На Київщині через російський обстріл села Хотів загинула 14-річна дитина, її матір — поранена. Внаслідок удару виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку, де з-під завалів дістали тіло дитини, повідомили у ДСНС.

У Херсоні 56-річний містянин приблизно о 14:00 потрапив під російський обстріл у Корабельному районі міста. У нього вибухова та уламкові травми, медики надають допомогу, повідомили у МВА.

Після удару росіян по Ясногірці на Донеччині рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблої жінки, ще пʼять людей поранені. Сьогодні російські війська скинули на селище чотири авіабомби, повідомили у ДСНС.