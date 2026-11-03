Росія значно збільшила експорт нафти через Чорне море. Більшість танкерів — підсанкційні

Експорт сирої нафти Росії через Чорне море різко зріс у жовтні: 33 танкери вийшли з російських портів, що на 9 більше, ніж у вересні (24).
Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Загальна вантажопідйомність танкерів досягла 3,82 мільйона тонн, що на 43% більше, ніж у попередньому місяці.
Більше того, 26 із 33 танкерів (79%), якими відправляли нафту, перебувають під санкціями України або західних партнерів. Із них 23 підпадають під санкції ЄС, Великої Британії, США чи Канади, що становить 67,6% загальної вантажопідйомності.
- Наприкінці жовтня Reuters повідомляв, що російські НПЗ збільшили обсяги переробки нафти на 25% після того, як їх припинили атакували українські дрони. Також російські заводи наростили виробництво дизельного пального.
- Цьому передувало анонсоване 11 жовтня Дональдом Трампом енергетичне перемирʼя між Україною та Росією.