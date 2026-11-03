Буданов про сутички в Петропавлівській Борщагівці: Події відбулися не без впливу

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що сутички в Петропавлівській Борщагівці на Київщині відбулися «не без впливу».

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в соцмережах.

Події вечора 2 листопада під Києвом Буданов назвав «неприпустимими для суспільства і держави», особливо під час війни.

«Розділяти українців, стикати нас лобами між собою, протиставляти армію власному народу — це цинічний і давно відомий метод. Наразі вже достеменно відомо, що вчорашні події відбулися не без впливу», — сказав голова ОП.

Він наголосив, що конкретних ініціаторів сутичок обов’язково встановлять і покарають. Висновки також зроблять у силових структурах. Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали розслідування.

«Ніхто не має права чинити свавілля. Кожен з нас має пам’ятати: головна опора існування України зараз — це наші Сили оборони. Поважаймо їхній щоденний подвиг і будьмо відповідальними у своїх рішеннях», — наголосив Буданов.