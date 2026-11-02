Українцю, який напав на людей у монастирі в Польщі, висунули пʼять окремих обвинувачень. Він каже, що шкодує про скоєне

Українцю, якого підозрюють у нападі на монастир сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, висунули відразу пʼять окремих обвинувачень. Він також визнав свою провину.
Про це пише RMF24.
За даними прокуратури, раніше йому інкримінували вбивство та замах на вбивство чотирьох людей в межах одного злочину. Тепер справу розділили на п’ять окремих обвинувачень — за кожного потерпілого. 31-річному українцю загрожує довічне ув’язнення.
Після оголошення нових обвинувачень чоловік визнав провину, однак відмовився відповідати на запитання. Він лише сказав, що шкодує про скоєне.
Чоловік залишається під вартою. Через стан здоровʼя його утримують у психіатричній лікарні суворого режиму.
- Напад стався 24 вересня в польському Ярославі. Тоді загинув священник, ще четверо людей постраждали. Офіційно мотив злочину невідомий, проте посол України в Польщі Василь Боднар раніше казав, що він не має національного підґрунтя. Свідки казали, що конфлікт стався після того, як чоловіку відмовили у фінансовій допомозі, яку він попросив у людей на території монастиря сестер-бенедиктинок.
- Окремо слідство зʼясувало, що підозрюваний проживає в Німеччині. Напередодні нападу він намагався перетнути польсько-український кордон, але йому відмовили через відсутність страхового поліса.