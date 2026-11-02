Українцю, який напав на людей у монастирі в Польщі, висунули пʼять окремих обвинувачень. Він каже, що шкодує про скоєне

Українцю, якого підозрюють у нападі на монастир сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, висунули відразу пʼять окремих обвинувачень. Він також визнав свою провину.

Про це пише RMF24.

За даними прокуратури, раніше йому інкримінували вбивство та замах на вбивство чотирьох людей в межах одного злочину. Тепер справу розділили на п’ять окремих обвинувачень — за кожного потерпілого. 31-річному українцю загрожує довічне ув’язнення.

Після оголошення нових обвинувачень чоловік визнав провину, однак відмовився відповідати на запитання. Він лише сказав, що шкодує про скоєне.

Чоловік залишається під вартою. Через стан здоровʼя його утримують у психіатричній лікарні суворого режиму.