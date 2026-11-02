«Ми хочемо миру, але не його імітації». Українські журналісти закликали іноземних колег не допустити втоми від війни

Українські журналісти з редакцій по всій країні виступили зі спільним зверненням до іноземних колег та закликали їх не забувати про війну і не допускати підміни понять.

«Наше звернення — це відчайдушна спроба попередити та застерегти. Вам може здатися, що війна в Україні зупинилася або от-от зупиниться. Але втома від української війни — це спроба не бачити реальність. Адже війна в Україні триває. Тривають геноцид та екоцид, щоденні російські обстріли, руйнування та полювання на мирних громадян», — йдеться у зверненні.

Журналісти наголошують, що заголовки іноземних медіа про те, що «Україна не хоче миру», неприйнятні на 13-му році російської агресії.

«Світові лідери остерігаються публічно визнати, що велика війна неминуча, і вона як ніколи близько. Але давайте вже відкрито говорити, що це цивілізаційний конфлікт, який стосується Сполучених Штатів так само, як і Європи. Ми переконані — сприймати Україну, як місце, де відбувається війна, яка не стосується решти світу, — небезпечно. Ми дуже хочемо миру, але не хочемо його імітації. Аби ця або інші агресії більше ніколи не повторювались — агресор має бути покараний», — наголошують журналісти.

Українські медійники закликають іноземних колег не мовчати і називати речі своїми іменами.

«Силовий тиск на Україну — це вбивство тисяч людей. І саме від журналістів залежить — не дозволити політикам зняти санкції. Саме від журналістів залежить — не дати агресору наростити силу і продовжувати вбивати людей та нищити країни і світ», — наголосили у зверненні.