Ексзаступницю голови ДМС Діну Пімахову засудили до 9 років. Її викриття у 2017 році обернулося затриманням агента НАБУ

Вищий антикорупційний суд визнав винною в хабарництві та засудив до 9 років тюрми ексзаступницю голови Державної міграційної служби.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Відомство не називає імені підозрюваної, але з деталей справи можна зрозуміти, що йдеться про Діну Пімахову.

Суд встановив, що у 2017 році обвинувачена просила та одержала $1 800 за те, щоб оформити громадянину В’єтнаму посвідку на тимчасове проживання в Україні на підставі фіктивного працевлаштування.

Крім того, слідчі встановили, що вона вимагала $30 тисяч за оформлення громадянства України для громадянина Ірану за підробленими документами. Для цього планували використати підставних людей під час ДНК-тесту і фальшиве судове рішення про родинні зв’язки. За ці гроші йому також мали видати український і закордонний паспорти.

За обидва злочини суд призначив обвинуваченій 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати низку держпосад, окрім виборних, на строк 3 роки. Також у неї конфіскують усе майно і стягнуть майже 153 тисячі грн процесуальних витрат на залучення експертів.

Вирок не набрав законної сили, протягом 30 днів його можуть оскаржити.

Чим відома Діна Пімахова?

Ексчиновниця Міграційної служби Діна Пімахова опинилася в центрі скандалу в листопаді 2017 року. Тоді під час спецоперації НАБУ з її викриття затримали агента Бюро, який мав передати їй хабар.

Тодішній директор НАБУ Артем Ситник звинуватив СБУ та Генпрокуратуру в зриві операції. Натомість Генпрокуратура оприлюднила записи розмов агентів НАБУ, на яких вони обговорювали, як схилити Пімахову до отримання хабаря. Водночас на інших записах НАБУ Пімахова ще за місяць до заяви на агента сама розповідала про незаконне виготовлення паспортів і називала ціну — $30 тисяч.

За даними НАБУ, Генпрокуратура попередила Пімахову про спецоперацію. Сама ексчиновниця пояснювала, що не поспішала подавати заяву, бо не хотіла псувати дружні стосунки з агентом.

Розслідування очолив заступник генпрокурора Сергій Кізь. Захист затриманого агента НАБУ заявляв, що Кізь мав особистий інтерес у цій справі, а журналісти Bihus.info писали, що він перешкоджав Бюро в цій справі.