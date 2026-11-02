У другому турі виборів у Болгарії перемогла чинна президентка Йотова, яка виступає за діалог з Росією

Чинна президентка Болгарії Іліяна Йотова перемогла в другому турі президентських виборів, що відбувся 1 листопада.

Про це повідомляє болгарський суспільний мовник БНТ.

Після опрацювання 99,68% протоколів Йотова набирає 57,66% голосів. Її опонент, проукраїнський колишній прем’єр Андрей Гюров, отримує 39,38%. Ще 2,96% виборців обрали варіант «не підтримую нікого».

Гюров, який дотримується чіткої прозахідної позиції і підтримує Україну, вже визнав свою поразку.

«Приймаємо результати такими, якими їх побачили. Так проголосували громадяни Болгарії. Ніщо не було марним, і найкраще попереду», — сказав політик.

Переможниця виборів Йотова подякувала виборцям за довіру, а партії «Прогресивна Болгарія» — за підтримку. Окремо вона звернулася до премʼєр-міністра Болгарії Румена Радева.

«Шановний пане Радев, без вас ми б не впоралися. Останніми днями — повна мобілізація. Ви жодної миті не вагалися, підтримуючи мене», — сказала Йотова.

Іліяна Йотова, яка раніше була віцепрезиденткою Болгарії, а після відставки Румена Радєва у січні стала тимчасовою президенткою країни, не підтримує військову допомогу Україні, виступає за негайне припинення вогню і діалог з Росією.