У Болгарії стартував другий тур президентських виборів. Змагаються проукраїнський експрем’єр Гюров й чинна президентка Йотова

У неділю, 1 листопада, у Болгарії розпочався другий тур президентських виборів. У перегонах беруть участь Іліяна Йотова, яка нині очолює країну, та проукраїнський колишній премʼєр-міністр Андрей Гюров.

Про це пише болгарський суспільний мовник БНТ.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і працюватимуть до 20:00. Право голосу мають понад 6,5 мільйона людей. Загалом у країні працюють понад 9 000 виборчих дільниць, обладнаних електронними машинами для голосування.

Ще 613 виборчих дільниць відкрили за кордоном — у 60 країнах. Найбільше — у Великій Британії, Туреччині та Німеччині.

Перший тур відбувся 25 жовтня. Тоді проголосували трохи більше ніж 22% виборців, що стало рекордно низькою явкою в Болгарії, а жоден кандидат не здобув достатньої підтримки для перемоги. Йотова набрала 34,75% голосів, а Гюров — 31,95%.

Іліяна Йотова, яка раніше була віцепрезиденткою Болгарії, а після відставки Румена Радєва у січні стала тимчасовою президенткою країни, не підтримує військову допомогу Україні і виступає за негайне припинення вогню. Водночас вона прямо не критикує Росію за її агресію та виступає за діалог з Москвою.

Гюров же, навпаки, дотримується чіткої прозахідної позиції і підтримує Україну. Зокрема, у березні під час візиту до Києва на посаді премʼєра він підписав із Володимиром Зеленським безпекову угоду між Болгарією та Україною.