Болгарія та Україна підписали безпекову угоду. Що відомо

Олександр Булін
Тимчасовий виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Болгарії Андрей Гюров з пʼятьма міністрами приїхали з офіційним візитом до Києва. Гюров зустрівся з президентом Зеленським і разом з міністрами провели консультації з Кабінетом міністрів України. Зеленський і Гюров підписали десятирічну угоду про безпекову співпрацю між країнами.

Про це стало відомо з трансляції «Суспільного».

Угода передбачає:

  • Болгарія інвестуватиме у виробництво зброї для України за програмою SAFE.
  • Болгарія доєднується до PURL, щоб підтримувати ППО України.
  • Держави працюватимуть над тим, щоб до кінця року запустити енергетичний коридор через Болгарію. Зеленський сказав, що Україна зможе отримувати близько 10 млрд м³ газу на рік.
  • Болгарія долучиться до розмінування Чорного моря.