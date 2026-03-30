Болгарія та Україна підписали безпекову угоду. Що відомо

Тимчасовий виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Болгарії Андрей Гюров з пʼятьма міністрами приїхали з офіційним візитом до Києва. Гюров зустрівся з президентом Зеленським і разом з міністрами провели консультації з Кабінетом міністрів України. Зеленський і Гюров підписали десятирічну угоду про безпекову співпрацю між країнами.
Про це стало відомо з трансляції «Суспільного».
Угода передбачає:
- Болгарія інвестуватиме у виробництво зброї для України за програмою SAFE.
- Болгарія доєднується до PURL, щоб підтримувати ППО України.
- Держави працюватимуть над тим, щоб до кінця року запустити енергетичний коридор через Болгарію. Зеленський сказав, що Україна зможе отримувати близько 10 млрд м³ газу на рік.
- Болгарія долучиться до розмінування Чорного моря.