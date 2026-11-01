ФБР звинуватило хакерів з КНДР у викраденні понад $6 млрд із криптобіржі Binance

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що за викраденням понад $6 мільярдів у віртуальних активах найбільшої у світі криптобіржі Binance стоїть Північна Корея.
Про це повідомили на сайті ФБР.
За даними бюро, атаку 29 жовтня здійснило північнокорейське угруповання хакерів TraderTraitor. Тепер зловмисники переважно переводять викрадені активи в криптовалюту Ethereum.
Надалі вони, ймовірно, намагатимуться приховати походження коштів через децентралізовані фінансові сервіси та сервіси миттєвого обміну криптовалют.
Американські правоохоронці оприлюднили список криптоадрес, пов’язаних із хакерами, і закликали криптовалютні платформи й інші компанії блокувати транзакції з ними. ФБР відстежує викрадені кошти разом із Секретною службою США та податковою службою.
- 30 жовтня стало відомо, що хакери викрали $6,3 мільярда із найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance. Близько $3 мільярдів вдалося заморозити, а користувачам пообіцяли відшкодувати втрати. Тоді атаку повʼязали зі зломом ноутбука одного з інженерів компанії.