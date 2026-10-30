Найбільша у світі криптобіржа Binance зазнала кібератаки. За нею можуть стояти хакери з КНДР

Ввечері 29 жовтня хакери зламали найбільшу у світі криптобіржу Binance. Загальні збитки оцінюють приблизно в $6,3 мільярда. Водночас частину коштів встигли заморозити, а користувачам пообіцяли відшкодувати втрати.

Про це повідомили на сторінці компанії в соцмережі X.

Наразі їм вдалося заблокувати $3 мільярди. Водночас компанія не повідомила, що сталося з рештою $3,3 мільярда. За оцінками аналітичної компанії Chainalysis та інших галузевих експертів, цей інцидент може стати найбільшим пограбуванням в історії криптовалютного ринку.

У компанії інцидент пов’язали зі зломом ноутбука одного з інженерів. Засновник Binance Чанпен Чжао також підтвердив, що криптобіржа зазначала атаки.

За даними американської компанії з аналізу блокчейну TRM Labs, за цією атакою стоять північнокорейські хакери. Там кажуть, що зловмисники атакували гаманці Binance у десяти блокчейн-мережах і переказали більшу частину коштів приблизно за 20 хвилин.

У TRM Labs зазначили, що низка особливостей атаки збігається з характеристиками попередніх хакерських атак, повʼязаних із Північною Кореєю. Зокрема, йдеться про злам криптовалютної біржі Bybit у 2025 році, відповідальність за який Федеральне бюро розслідувань США поклало на Пхеньян.

Після цього біткоїн подешевшав більш ніж на 3% й опустився до мінімального за шість тижнів рівня — $76 368. Вартість ефіру також знизилася більш ніж на 3% — до $2 178, що стало найнижчим показником за останні два місяці.

За даними річного звіту Binance за 2025 рік, біржа має 335 мільйонів зареєстрованих користувачів у світі, а на її рахунках зберігається близько $162,8 мільярда активів.