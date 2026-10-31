У Польщі хочуть ініціювати вотум недовіри уряду премʼєра Туска через ситуацію з Конституційним трибуналом

Для того щоб Туску оголосили вотум недовіри, за це має проголосувати більшість депутатів — щонайменше 231.

Моравецький пропонує сформувати технічний уряд на чолі з ексголовою Сейму Польщі Мареком Юреком, який буде керувати до парламентських виборів у Польщі (вони заплановані на жовтень 2027 року).

Про це він написав у соцмережі X.

Експрем’єр Польщі та депутат Сейму Матеуш Моравецький планує ініціювати вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Дональда Туска через ситуацію з Конституційним трибуналом.

Що передувало

Увечері 30 жовтня суддя Анна Корвін-Пйотровська оголосила про відсторонення голови Конституційного трибуналу Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського через блокування ними роботи суду, перебравши керівництво на себе.

У цей же час міністр юстиції Вальдемар Журек подав пʼять заяв про зняття імунітету зі Свечковського та Соханського. На тлі цього лідер опозиції Ярослав Качинський звинуватив уряд у нападі на трибунал, тоді як премʼєр Дональд Туск заявив про відновлення верховенства права.

Під будівлею трибуналу спалахнули протести прибічників партії «Право і справедливість». Через спроби прорвати огорожу та кидання предметів у поліцейських правоохоронці затримали трьох людей і посилили охорону території.

У ніч проти 31 жовтня президент Навроцький достроково перервав візит до Сенегалу, повернувся до Варшави та особисто ввійшов до будівлі трибуналу. Він заявив Корвін-Пйотровській та її колегам, що не визнає їхніх повноважень, при цьому суддя Мацей Берек повідомив про застосування президентом фізичної сили до суддів. Вранці Навроцький залишив приміщення.

Після цього пезидент Польщі Кароль Навроцький скликав термінові консультації з парламентськими силами.