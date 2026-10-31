РФ вдарила по Дніпропетровщині, Сумах і Запоріжжю — є постраждалі

Російська армія протягом дня била по Україні, через що є постраждалі. Також атаки пошкодили інраструктуру і спричинили пожежі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.
РФ вдарила по Павлограду на Дніпропетровщині — постраждали восьмеро людей. Атака пошкодила багатоповерхівки.
У Сумах РФ влучила в промзону — удар пошкодив автівку. Спалахнули пожежі, їх ліквідували.
Також росіяни вдарили по автівці «Укрпошти» на Запоріжжі. Ніхто не постраждав. «Укрпошта» компенсує людям втрачені посилки.
Тим часом на Херсонщині попередили людей бути завтра (в останній день режиму тиші) обережними та уникати скупчення людей і «червоних зон».