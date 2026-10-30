Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет для Patriot та обладнання для них на $2,1 млрд

Державний департамент США схвалив продаж Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 для Patriot та обладнання для них на приблизно $2,1 мільярда.
Про це повідомила пресслужба Держдепу США.
Зокрема, пакет передбачає поставки запчастин, супутнього логістичного і програмного забезпечення.
Україна оплатить це обладнання за рахунок Канади, Німеччини, Норвегії, програми Jumpstart та коштами з кредиту від ЄС. США участі у фінансуванні не беруть. Головним підрядником буде американська компанія Lockheed Martin.
- Минулого тижня The Washington Post із посиланням на джерела писала, що союзники готові передати Україні частину ракет для Patriot, але для цього потрібен дозвіл Пентагону, оскільки ракети виробляють у США. За даними джерел видання, міністр оборони США Піт Гегсет досі не надав такого дозволу.
- Сам Гегсет заявляв, що США не змінили свою позицію стосовно України, а затримка з поставками ракет-перехоплювачів для Patriot повʼязана з тим, що вони спершу перевіряють власні запаси.