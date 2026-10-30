Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет для Patriot та обладнання для них на $2,1 млрд

Державний департамент США схвалив продаж Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 для Patriot та обладнання для них на приблизно $2,1 мільярда.

Про це повідомила пресслужба Держдепу США.

Зокрема, пакет передбачає поставки запчастин, супутнього логістичного і програмного забезпечення.

Україна оплатить це обладнання за рахунок Канади, Німеччини, Норвегії, програми Jumpstart та коштами з кредиту від ЄС. США участі у фінансуванні не беруть. Головним підрядником буде американська компанія Lockheed Martin.