Binance компенсує користувачам понад $6,3 млрд збитків з власних коштів після злому

Після хакерської атаки криптобіржа Binance пообіцяла компенсувати користувачам $6,3 мільярда збитків коштом компанії.
Про це пресслужба криптобіржі написала в Х.
Зокрема, $5 мільярдів уже є в потрібних активах, а решту суми компанія докуповує через токени на ринку та позабіржових каналах. У співпраці з правоохоронцями та партнерами біржа заблокувала ще $3 мільярди вкрадених коштів і працює над їх поверненням.
Після завершення виплат усі кошти можна буде перевірити в публічному звіті Proof of Reserves.
- Хакери зламали криптобіржу ввечері 29 жовтня. Тоді інцидент повʼязали зі зломом ноутбука одного з інженерів. В інциденті підозрюють північнокорейських хакерів. Після атаки біткоїн подешевшав на понад 3% й опустився до мінімального за шість тижнів рівня — $76 368.