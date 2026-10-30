Binance компенсує користувачам понад $6,3 млрд збитків з власних коштів після злому

Після хакерської атаки криптобіржа Binance пообіцяла компенсувати користувачам $6,3 мільярда збитків коштом компанії.

Про це пресслужба криптобіржі написала в Х.

Зокрема, $5 мільярдів уже є в потрібних активах, а решту суми компанія докуповує через токени на ринку та позабіржових каналах. У співпраці з правоохоронцями та партнерами біржа заблокувала ще $3 мільярди вкрадених коштів і працює над їх поверненням.

Після завершення виплат усі кошти можна буде перевірити в публічному звіті Proof of Reserves.