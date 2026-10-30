У ЄС вирішили, на що розподілять €45 млрд з великого кредиту для України у 2027 році

У Європейському Союзі вирішили, на що спрямують €45 мільярдів з великого кредиту для України на €90 мільярдів у 2027 році.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Україна подала свою пропозицію про розподіл коштів 26 жовтня, Єврокомісія оцінила її позитивно.

Зокрема, у ЄС планують спрямувати €31,7 мільярда на оборону, а ще €13,3 мільярда — на бюджетну підтримку. Кошти в межах кредиту ЄС для України планують надати до 31 грудня 2027 року.