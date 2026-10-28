Росіяни вдарили по притулку для тварин у Чернігові та АЗС на Дніпропетровщині — є постраждалі

Під вечір російська армія атакувала притулок для тварин у Чернігові та вдарила по АЗС на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів є постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

У Чернігові від російського удару постраждали троє людей, один собака і троє котів.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

На Сумщині постраждали восьмеро людей.

На Дніпропетровщині росіяни атакували АЗК «Укрнафти» — постраждав чоловік. Удар пошкодив капітальну будівлю й обладнання. Через атаку на промислове підприємство у Дніпрі теж постраждав чоловік.