Сили ППО вночі знешкодили 71 російський дрон. У Харкові є постраждалі, серед них 4-річна дитина

У ніч проти 28 жовтня війська РФ атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» / С-400 та 88 дронами, 38 з них — реактивні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 71 БпЛА. Водночас російські цілі влучили у 8 місцях, ще у двох — упали уламки.

Зокрема, у Харкові пʼять людей поранені через атаку російського БпЛА. Серед постраждалих є 4-річна дитина. В Основ’янському районі міста горіли багатоквартирний та приватний будинки.

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У Запоріжжі FPV-дрон намагався атакувати автобус. Він заплутався в антидроновій сітці та здетонував. Постраждалих немає.