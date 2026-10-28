Bloomberg: РФ вперше з липня дозволила суднам із зерном вийти з Азовського моря

Росія вперше з липня дозволила суднам із зерном вийти з Азовського моря, зокрема з портів «Темрюк» і «Кавказ».

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Щонайменше одне судно вже пройшло Керченською протокою до Чорного моря. Проте, за даними Bloomberg, під час перетину Чорного моря судна досі ризикують потрапити під удар.

За інформацією джерел, дозвіл на вихід з Азовського моря суднам надали в понеділок, 26 жовтня. Тепер екіпажі, які перебувають на місцях та готові до рейсу, можуть подавати заявки на дозвіл виходу з порту.