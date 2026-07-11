Reuters: Після українських ударів РФ призупинила судноплавство через Азово-Донський морський канал

Після вчорашньої (10 липня) атаки українських військ на російські судна, Росія призупинила судноплавство через Азово-Донський морський канал.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Цей канал зʼєднує річку Дон і Азовське море. За даними одного з джерел, російські прикордонники оголосили судноплавним компаніям, що всі запити на прохід через Керченську протоку (вона з’єднує Азовське та Чорне моря) не прийматимуться з 10 липня з 18:10 за місцевим часом.

Головні російські зернові регіони — Ростовська область і Краснодарський край. Вони розташовані вздовж Азовського моря. Водночас другий за величиною порт РФ у Чорноморському регіоні розташований у Керченській протоці.

Напередодні в Силах оборони відзвітували про удари по 13 танкерах, трьох суховантажах, порому і судну росіян. Згодом стало відомо, що в Таганрозі під ударом був танкер Sabahat Telli — він ходив під прапором Туреччини.