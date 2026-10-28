В Естонії зняли заборону на перевезення протипіхотних мін

Естонський парламент (Рійгікогу) ухвалив поправки до Закону про вантажі стратегічного призначення та дозволив перевозити протипіхотні міни територією Естонії.

Про це пише ERR.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказують, що необхідність перевозити протипіхотні міни територією Естонії може виникнути, наприклад, у Фінляндії, а також у США, чиї військові підрозділи дислокуються в Естонії.

Це сталося на тлі того, що у 2025 році Естонія вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє використання таких мін. Це рішення пояснили погіршенням безпекової ситуації. Також із цієї конвенції вийшли Україна, Фінляндія, Латвія, Литва та Польща.

Оттавську конвенцію ухвалили в Осло 18 вересня 1997 року, але документ набув чинності в 1999-му. До Конвенції приєдналися понад 160 країн, зокрема більшість західних. Не приєдналися до неї Китай, Росія, США, Індія та Пакистан.

Чому Україна вийшла з Оттавської конвенції

У МЗС пояснили вихід з Конвенції тим, що вона обмежувала право України на самооборону.

У відомстві нагадали, що Російська Федерація не є державою-учасницею Оттавської конвенції та з 2014 року широко використовує протипіхотні міни у війні. А з 2022 року масове використання Росією таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора.