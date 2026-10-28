Україна отримала ще $404,5 млн від Японії та Світового банку на медицину

Україна отримала ще $404,5 мільйона від Японії та Світового банку на медицину. Кошти вже надійшли до держбюджету.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

$304,5 мільйона надійшли від уряду Японії, ще $100 мільйонів Україна отримала як кредит від Міжнародної асоціації розвитку — організації Світового банку.

Гроші надали в межах проєкту THRIVE. Він спрямований на підвищення ефективності Програми медичних гарантій, а також покращення якості та доступності медичних послуг. Загалом у межах проєкту Україна вже отримала $701,7 мільйона.