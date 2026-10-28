Україна отримала ще $404,5 млн від Японії та Світового банку на медицину

Україна отримала ще $404,5 мільйона від Японії та Світового банку на медицину. Кошти вже надійшли до держбюджету.
Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.
$304,5 мільйона надійшли від уряду Японії, ще $100 мільйонів Україна отримала як кредит від Міжнародної асоціації розвитку — організації Світового банку.
Гроші надали в межах проєкту THRIVE. Він спрямований на підвищення ефективності Програми медичних гарантій, а також покращення якості та доступності медичних послуг. Загалом у межах проєкту Україна вже отримала $701,7 мільйона.
- На початку жовтня Україна отримала €2,9 мільярда від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility. Кошти надали завдяки тому, що Україна виконала 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026-го і попередніх років. Вони стосуються банківського сектора, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Три індикатори виконали достроково.