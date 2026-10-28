Reuters: Бразильський сенатор Флавіо Болсонару втік до США після поразки на президентських виборах

Бразильський правий сенатор Флавіо Болсонару покинув країну та виїхав до США після поразки на президентських виборах минулого тижня. Держдеп США має видати йому та його родині візи.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Зокрема, він виїхав з країни після того, як відмовився виконати рішення Верховного суду про здачу паспортів. Суд ухвалив це рішення у справі про відмивання грошей, у якій Болсонару заперечує свою провину.

Одне з джерел, близьких до родини бразильського політика, повідомило, що він прибув до Флориди.

26 жовтня Болсонару дали 24 години на здачу паспортів. Відтак документи анулювали, додали джерела журналістів. У судовому рішенні Верховний суд Бразилії обґрунтував вилучення паспортів ризиком втечі Болсонару з Бразилії, а також його «значними фінансовими ресурсами». У той же день політик говорив, що не планує тікати з країни, а здасть паспорти і доведе свою невинуватість.

Наразі незрозуміло, як Болсонару встиг виїхати з країни за 24 години. Високопосадовець Федеральної поліції США сказав журналістам, що той не перетинав кордон через жодний офіційний пункт міграційного контролю.