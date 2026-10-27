NYT: США можуть зняти санкції з російського урядового інвестфонду

Адміністрація президента США розглядає можливість зняти санкції з Російського фонду прямих інвестицій, який раніше американські посадовці розглядали як один з найпотужніших інструментів міжнародного впливу Кремля.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Джерела стверджують, що російська сторона під час перемовин наполягала на цьому для участі цього фонду як посередника в рамках дизельної угоди між Росією та США. Фонд, очолюваний Кирилом Дмитрієвим, вкладає кошти в російські компанії та спільні з іноземними інвесторами проєкти.

Цей фонд потрапив під санкції США у 2022 році, після початку повномасштабної війни. Тодішній американський президент Джо Байден назвав його «чорною касою» Путіна.