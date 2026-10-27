Associated Press: Російські супутники допомагають хуситам атакувати Саудівську Аравію

Російські розвідувальні супутники збирали дані над нафтопроводом і військовою авіабазою Саудівської Аравії перед ударами хуситів, яких підтримує Іран.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на аналіз приватної розвідувальної компанії, джерела і незалежного аналітика.

Компанія проаналізувала 40 ракетних і дронових атак хуситів у Ємені та угруповань в Іраку по Саудівській Аравії з 1 липня до 19 жовтня. За словами засновника компанії AURORAH Навафа Обайда, у кожному випадку російські державні та військові супутники перебували над районами майбутніх ударів за кілька днів до атак і після них.

Зокрема, 10 вересня дрони з Іраку вдарили по трьох насосних станціях нафтопроводу «Схід — Захід», перервавши транспорт нафти. Це стратегічний маршрут завдовжки 1 200 км, який дає змогу постачати нафту до Червоного моря в обхід Ормузької протоки.

За даними AURORAH, з липня 11 російських супутників серії «Космос-2600» спостерігали за трьома ділянками нафтопроводу. Перед атаками кількість російських супутників над цілями зростала на 50%, як порівняти з липневими показниками.

AP поспілкувалося з представниками Саудівської Аравії та хуситів, а також із приватним розвідувальним аналітиком. За їхніми словами, Росія надавала розвідувальну інформацію, а Китай — технологічні можливості, які допомагали хуситам та іншим союзникам Ірану. Потім іранці аналізували ці дані та передавали їх союзникам.

Заступник міністра закордонних справ Саудівської Аравії з питань публічної дипломатії Раїд Крімлі минулого тижня заявив, що Іран і хусити отримують розвіддані від представників Росії та Китаю, зокрема й від комерційних структур.