Ємен оголосив про початок масштабної військової операції проти хуситів

Президент Ємену Рашад аль Алімі оголосив про початок масштабної військової операції проти підтримуваних Іраном хуситів. Мета — повернути території, які вони контролюють, і відновити владу уряду по всій країні.
Про це повідомляє Reuters.
Тим часом хусити заявили, що запустили балістичні ракети й дрони по обʼєктах Saudi Aramco в Ер-Ріяді та районі Хурайс у Саудівській Аравії. За їхніми словами, атаки стали відповіддю на приблизно 50 авіаційних і ракетних ударів Саудівської Аравії по Ємену за останні 12 годин. Саудівська Аравія поки не підтвердила ці заяви.
Останніми тижнями хусити посилили наступ і захопили стратегічну протоку Баб-ель-Мандеб на південному вході до Червоного моря. За даними військових джерел Reuters, за останні 48 годин вони також просунулися біля міста Таїз і наблизилися до останньої дороги, яка зʼєднує його з портовим містом Аденом.
Якщо хусити встановлять контроль над цією дорогою, Таїз може опинитися в облозі. У місті живуть сотні тисяч цивільних, а також перебувають тисячі урядових військових.
Єменський журналіст і політичний аналітик Мохаммед аль Каді вважає, що захоплення цих територій також допоможе хуситам зміцнити контроль над узбережжям у районі протоки Баб-ель-Мандеб і ускладнить майбутні спроби урядових сил відбити їх.
- Ємен перебуває у стані громадянської війни з 2014 року, коли підтримувані Іраном хусити захопили столицю Сану та витіснили звідти міжнародно визнаний уряд. У 2015 році Саудівська Аравія очолила коаліцію арабських країн на підтримку уряду Ємену та почала військову кампанію проти хуситів.
- Перемирʼя, укладене у 2022 році за посередництва ООН, значною мірою зупинило масштабні бойові дії. Однак цього року конфлікт знову загострився, а бойові дії між хуситами та урядовими силами посилилися. За даними Всесвітньої продовольчої програми, через посилення бойових дій у деяких районах Ємену три з чотирьох сімей потерпають від голоду.