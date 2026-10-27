FT: Син Трампа їздив на полювання до Монголії разом із російським олігархом Кремльовим, наближеним до Путіна

Дональд Трамп — молодший у серпні провів два дні на полюванні в Монголії разом із російським бізнесменом Умаром Кремльовим, який має зв’язки з оточенням Путіна.

Про це пише видання Financial Times, яке поспілкувалося з місцевими гідами та посадовцями, а також проаналізувало дані про польоти, дописи в соцмережах і відкриті реєстри.

Наприкінці серпня Трамп-молодший прилетів до столиці Монголії Улан-Батора, а звідти вирушив у провінцію Увс на заході країни. Там він зупинився в мисливському таборі разом із кількома гідами, водіями та кухарями.

27 серпня до Монголії прилетів Умар Кремльов — президент Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Разом із ним був російський бізнесмен Артур Мартіросов, партнер венчурного фонду «Восход», який перебуває під санкціями США.

За словами співрозмовника FT, Кремльов і Трамп-молодший намагалися не фотографуватися разом. Водночас росіянин опублікував у себе в телеграмі відео з підготовки до полювання, на якому видно двох організаторів поїздки Трампа-молодшого.

Financial Times

Провівши два дні в таборі із сином президента США, Кремльов повернувся до Улан-Батора, а потім вирушив до Якутська на боксерський поєдинок під егідою IBA. Тим часом Трамп-молодший залишився в Монголії ще на тиждень: він вирушив з аймаку Увс до аймаку Баян-Улгій, де полював на алтайського козерога.

До нього приєднався, зокрема, один із переможців благодійного аукціону Safari Club International та давній донор Республіканської партії Кевін Смолл.

Financial Times

На благодійних аукціонах право поїхати на полювання разом із Трампом-молодшим продавали за великі суми. На одному з них ставка сягнула $225 тисяч, а на іншому така поїздка коштувала $140 тисяч.

Financial Times

Після полювання Трамп-молодший повернувся до Улан-Батора, де повечеряв із президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом. Спочатку речник монгольського уряду написав у фейсбуку, що вони говорили про відносини між США та Монголією і можливості для бізнесу, але згодом допис видалили.

Представник сина президента США заявив журналістам, що Трамп-молодший і Кремльов — просто друзі й не мають ділових відносин. За його словами, їх об’єднує любов до полювання, риболовлі та активного відпочинку.

Однак колишній директор із контррозвідки Ради національної безпеки США Голден Тріплетт зазначив, що такі зв’язки можуть становити ризик. За його словами, російські спецслужби намагатимуться використати будь-які контакти з людьми, які мають доступ до впливових осіб.

Хто такий Умар Кремльов

Кремльов має тісні зв’язки з російською владою. Він очолив Федерацію боксу Росії у 2017 році, а у 2020-му став президентом Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Організація отримувала велике спонсорство від російського державного «Газпрому». Цього року Кремльов також входив до делегації Путіна під час його поїздки до Китаю.

За даними FT, у молодості Кремльова засуджували за вимагання та побиття. Раніше він мав прізвище Лутфуллоєв, але у 2010 році змінив його на Кремльов.

Видання пише, що Трамп-молодший і Кремльов уперше публічно зустрілися торік на заході IBA у Стамбулі.

Кремльов також був гостем на весільних святкуваннях Трампа-молодшого на приватному острові в Карибському морі у травні й оплатив частину витрат. Після того як про це випустили розслідування журналісти, Дональд Трамп заявив, що його син повернув Кремльову гроші.