Розслідування: Російський олігарх, близький до Путіна, частково оплатив весілля Дональда Трампа — молодшого на приватних островах

Весілля Дональда Трампа — молодшого, яке відбулося наприкінці травня на Багамах, частково профінансував таємний благодійник. Як зʼясувалося, це був російський олігарх Умар Кремльов, який близький до Володимира Путіна.

Про це йдеться в розслідуванні американської організації ProPublica, яка ознайомилася з документами та поспілкувалася з людьми, які були на весіллі.

Як вдалося зʼясувати, Кремльов оплатив оренду одного з приватних островів, де проходив прийом і де спали гості. Він також заплатив за феєрверк, а його команда допомагала спланувати весілля.

donaldjtrumpjr / Instagram

Російський олігарх очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) — спортивну організацію, яку фінансує російський «Газпром». Витрати оплачували через пов’язану з IBA структуру в Дубаї, яку боксерська асоціація використовує для фінансових операцій.

За даними ProPublica, загалом у списку гостей було приблизно 50 людей. Серед них — зять Трампа-молодшого Джаред Кушнер, Ерік Трамп, а також сам Кремльов і ще кілька росіян. Китайські державні медіа писали, що за кілька днів до весілля Трампа-молодшого Кремльов перебував у Китаї у складі делегації, яка супроводжувала Путіна. Перед цим Путін нагородив його державною нагородою — «Орденом Дружби».

Організація вважає, що незрозуміло, чому саме російський олігарх допоміг оплатити весілля Трампа-молодшого. Дані з відкритих джерел свідчать, що Трамп-молодший цілком міг оплатити весілля сам: нещодавно Forbes оцінив його статки приблизно у $300 мільйонів. Речник Трампа-молодшого заявив, що Кремльов є другом сина Трампа. Він додав, що чоловіки познайомилися через спільного друга зі світу полювання.

Трамп-молодший одружився із Беттіною Андерсон на приватному острові, де знімали фільм «Пірати Карибського моря» та стрічку про Джеймса Бонда «Казино Рояль». Перший танець молодята виконали на другому приватному острові неподалік. Його оренда коштує близько $100 тисяч за ніч — ці витрати оплатив Кремльов. Компанія, яка організувала феєрверк, бере за такі шоу приблизно $70 тисяч.