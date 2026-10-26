ЄС виділив €4,7 млрд на відшкодування військової допомоги Україні державам-членам блоку

Рада Європейського Союзу ухвалила вісім рішень, які передбачають часткове відшкодування державам-членам витрат на військову допомогу Україні на загальну суму €4,7 млрд. Ще €230 млн спрямують на військову навчальну місію ЄС для України (EUMAM Ukraine).

Про це повідомляє Рада ЄС.

Рішення є частиною реалізації домовленості держав-членів від 25 вересня 2026 року про мобілізацію €6,6 млрд для України в межах Європейського фонду миру. Вона також передбачає €1 млрд нової військової допомоги Україні та подальше посилення навчальної місії у 2027 році.

З урахуванням нових рішень загальна підтримка України через Європейський фонд миру сягне €10,8 млрд. Із них €9,9 млрд призначені для відшкодування витрат на військову допомогу, надану державами-членами, а €950 млн — для військової підготовки українських військових.

Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування заходів у межах спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Він, зокрема, допомагає посилювати військовий і оборонний потенціал країн-партнерів.

Окрім цього, ЄС спрямував €3,5 млрд доходів від заморожених російських активів на три пріоритетні потреби України: боєприпаси, протиповітряну оборону і безпілотники. Із цих коштів обладнання на понад €1,5 млрд закупили безпосередньо в українських виробників оборонної продукції.