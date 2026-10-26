Українець незаконно перетнув кордон з Молдовою на мотопараплані. Тепер він просить притулку в країні

Молдовські прикордонники затримали українця, який сьогодні незаконно перетнув кордон України з Молдовою на моторному параплані.

Про це повідомила прикордонна поліція Республіки Молдова.

Українські прикордонники повідомили молдовським колегам, що помітили чоловіка, який незаконно перетинає кордон у повітряному просторі в напрямку Чернівці (Україна) — Ларга (Молдова). Після цього в Молдові розшукали українця орієнтовно за два кілометри від держкордону.

Прикордонна поліція Республіки Молдова

Під час перевірки чоловік попросив притулок на території Молдови.