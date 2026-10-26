Бійці 475 штурмового полку за тиждень евакуювали двох поранених з поля бою новим повітряним дроном StarGate

Військові 475 окремого штурмового полку CODE 9.2 за тиждень евакуювали з поля бою двох поранених бійців за допомогою повітряного безпілотника StarGate.

Про це військові повідомили в соцмережах.

Врятовані бійці — 25-річний Євген із позивним «Ізюм» і 24-річний Артем — «Колобок». Обидва дістали тяжких поранень кінцівок і перебували на позиціях у сірій зоні, приблизно за пʼять кілометрів від кордону з Росією.

У полку розповіли, що наземним транспортом дістатися до них було неможливо через складний рельєф, водні перешкоди та російські FPV-дрони. Тож повітряна евакуація залишалася єдиним доступним способом доправити бійців до медиків.

Упродовж тижня військовослужбовці CODE 9.2 спланували, підготували та успішно провели дві комплексні евакуаційні місії. Допомагала компанія SkyFall, яка є розробником і виробником StarGate.

Під час однієї з евакуацій дрон пролетів майже 30 кілометрів до позиції пораненого, а потім ще стільки ж назад — уже з військовим на борту.

Росіяни в цьому районі активно застосовували засоби радіоелектронної боротьби та намагалися заглушити GPS. Військові кажуть, що StarGate зміг продовжити політ завдяки навігаційній системі на основі штучного інтелекту та роботі пілотів.

Евакуацію також прикривали інші підрозділи. Для ударів по російських позиціях, зокрема, використовували важкі дрони Vampire.

Командир 475 ОШП Олександр Настенко («Флінт») розповів, що тепер у полку хочуть створити окремий підрозділ санітарної авіації в складі медичної роти. Він спеціалізуватиметься на евакуації поранених з поля бою повітрям.

Більше про дрон StarGate

StarGate — перша в Україні спеціалізована безпілотна повітряна платформа для евакуації з поля бою (CASEVAC), розроблена оборонною компанією SkyFall. Її створили на запит військових для ситуацій, коли наземний транспорт не може дістатися до пораненого або його надто небезпечно використовувати.

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Дрон може перевозити до 150 кілограмів та розвивати швидкість до 105 км/год. Евакуаційний модуль обладнаний медичними ношами. Бортові системи штучного інтелекту, навігації та резервування зв’язку дозволяють продовжувати місію навіть в умовах придушення GPS і втрати зв’язку.