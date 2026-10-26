«Студентський список» переміг на виборах до парламенту Сербії. Його представники хочуть заборонити експорт зброї до України

Опозиційний «Студентський список» переміг на парламентських виборах у Сербії, набравши 52,65% голосів. Його представники вже заявили, що хочуть припинити експорт зброї, яка потрапляє до України.

Про це йдеться на сайті сербського уряду, а також пише Reuters.

Зокрема, йдеться і про експорт зброї західним посередникам, які передають зброю Україні. Також партія не планує приєднуватися до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

«Ми поважаємо Росію як велику державу і нашого історично важливого партнера, а в багатьох випадках — захисника, — заявив представник «Студентського списку» Йово Бакіч.

«Об’єднана Сербія» експрезидента Александра Вучича набрала на виборах до парламенту 39,22%. «Фактор стабільності» колишнього керівника МВС Івіца Дачича набрав 2,17% голосів. Решта сил отримали менш ніж 1% голосів.

Студентський список отримав 2 246 423 голоси, список Александра Вучича — 1 673 241. «Фактор стабільності» — 92 532 голоси. За даними комісії, на вибори прийшли 4 211 957 виборців — 68,78% від загальної кількості.

Поки комісія опрацювала дані з 8 135 із 8 392 виборчих дільниць. Однак ще вчора увечері, 25 жовтня, Вучич визнав свою поразку. Після цього десятки тисяч людей вийшли на вулиці Белграда та інших міст Сербії святкувати перемогу студентського руху.

Що передувало

Наприкінці 2024 року Сербію охопили протести, які почалися після обвалення даху залізничного вокзалу в північному місті Нові-Сад, унаслідок чого загинули 16 людей. Ця подія викликала хвилю обурення через ймовірну корупцію та відсутність відповідальності.

9 вересня 2026 року Вучич, який тоді був президентом, розпустив парламент і призначив дострокові вибори на 25 жовтня. Уже 27 вересня Вучич заявив, що залишає посаду, щоб взяти участь у парламентських виборах уже в статусі прем’єр-міністра.