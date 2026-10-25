У Сербії розпочалися дострокові парламентські вибори

У Сербії 25 жовтня розпочалися дострокові парламентські вибори. На виборах головними суперниками є Сербська прогресивна партія (SNS) експрезидента Александра Вучича і «Студентський список».

Про це повідомляє Reuters.

Студентський рух висунув 250 кандидатів. До його списку увійшли переважно маловідомі кандидати, зокрема університетські викладачі, актори й фермери. Блок очолює кардіолог Ілія Срданович, проте поки невідомо, хто стане прем’єром, якщо він переможе.

За даними соціологічної служби Ipsos і моніторингової організації CeSID, станом на 11:00 явка на виборчі дільниці становила 27,3%. Опитування Ipsos, опубліковане 22 жовтня, свідчило, що Сербська прогресивна партія має 47% підтримки, а студентський блок — 40%.

Виборчі дільниці закриються о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом), а перші попередні результати очікують приблизно о 22:00 (23:00 за Києвом).