Колаборант Сальдо отримав нову підозру — за незаконне вивезення українських дітей із Херсону

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру так званому губернатору Херсонщини Володимиру Сальдо та двом його спільникам за незаконне вивезення українських дітей із Херсону до Криму.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, 7 жовтня 2022 року учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею незаконно вивезли до так званих санаторіїв у тимчасово окупованому Криму. Спочатку дітей автобусами доправили до річкового порту, звідти катерами — на лівий берег Херсонщини, а потім іншим транспортом повезли до Криму.
Організувати вивезення дітей Сальдо допомагав Віктор Логінов — колишній російський військовий, якого окупанти призначили «заступником директора» ліцею. За версією слідства, він вносив неправдиві дані в документи закладу, щоб приховати вивезення дітей.
Ще один фігурант — викладач захопленого на той час ліцею Микола Долженко — супроводжував учнів дорогою до Криму.
СБУ зазначає, що фігуранти порушили статтю 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє примусове переселення осіб під захистом з окупованої території. Усім трьом заочно оголосили підозру у воєнних злочинах, вчинених групою людей.
- У листопаді 2023 року Володимира Сальдо заочно засудили до 15 років ув’язнення за держзраду, колабораціонізм і заперечення війни Росії проти України.
- У 2024-му йому також оголосили заочну підозру у викраденні майже 3 тисяч тонн українського зерна. А в січні 2026 року «губернатор» Херсонщини отримав підозру за те, що створив на лівобережжі регіону так званий добровольчий батальйон на підтримку військових РФ і закликав місцевих жителів вступати до нього.