Колаборанта Сальдо підозрюють у викраденні 3 тисяч тонн українського зерна

Призначеному російськими окупантами «губернатору» Херсонщини Володимиру Сальдо повідомили про підозру у викраденні майже 3 тисяч тонн українського зерна.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, колаборанта у 2022 році призначили «губернатором» Херсонщини. Він користувався посадою і тиснув на представників місцевого бізнесу, а також допомагав захоплювати й грабувати підприємства.

Восени 2022 року Сальдо розпорядився створити тимчасову адміністрацію на окупованому підприємстві «Херсонський комбінат хлібопродуктів», у сховищах якого зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур.

В інтересах військово-політичного керівництва Росії він наказав вивезти зерно з Херсону. Окупанти встигли вивезти трьома баржами з Херсону на підконтрольні РФ території врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисячі тонн і вартістю майже 15 мільйонів гривень.

Володимир Сальдо — колишній депутат Херсонської міської ради. Після повномасштабного російського вторгнення перейшов на бік окупантів, які призначили його головою окупаційної адміністрації Херсону, у червні 2022 року він отримав російське громадянство. Проти Сальдо санкції ввели ЄС, США, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія й Україна. В Україні він у розшуку з грудня 2022 року.