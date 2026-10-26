У п’яти областях наступного року почнуть проєктувати філії Національного військового меморіального кладовища

У 2027 році в Україні планують розпочати проєктування п’яти регіональних філій Національного військового меморіального кладовища.

Про це міністр у справах ветеранів Віталій Кім розповів під час презентації пріоритетів роботи відомства, передає «Суспільне».

Зараз свої варіанти земельних ділянок для таких кладовищ запропонували вісім областей: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Миколаївська, Харківська та Чернігівська.

У Мінветеранів мають оцінити ці ділянки й після цього обрати п’ять місць. У бюджеті на 2027 рік уже передбачили гроші на проєктування п’яти філій. До самого будівництва перейдуть після того, як підготують усю проєктну документацію.

Філії будуть державними та працюватимуть за єдиними правилами — з однаковими стандартами поховань і оформлення могил.

Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище

Державний меморіальний комплекс для поховання та вшанування загиблих українських захисників і захисниць відкрили 29 серпня 2025 року на Київщині — між селами Гатне і Мархалівка. У той день там поховали перших пʼятьох військовослужбовців, імена яких залишаються невідомими.

Будівництво меморіального кладовища неодноразово критикували місцеві жителі, активісти та екологи. Вони стверджували, що на обраній ділянці на Київщині високий рівень ґрунтових вод, через що могили можуть підтоплюватися. Активісти заявляли про можливу загрозу для 12 навколишніх сіл. У день відкриття кладовища жителі Мархалівки вийшли на протест проти його розміщення.

Водночас адміністрація кладовища відкидала ці закиди. Там заявляли, що під час проєктування врахували рівень ґрунтових вод, а місця для поховань облаштовують на вищих ділянках, де їм не загрожує підтоплення.