Зеленський: Очільник Пентагону вже майже місяць не підписує дозвіл для передачі Україні ракет до Patriot і NASAMS

Україна вже майже місяць очікує на дозвіл міністра оборони США Піта Гегсета, потрібний для передачі ракет до систем ППО Patriot і NASAMS.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді міністра оборони, головнокомандувача ЗСУ та міністра закордонних справ України.

За його словами, Україна одночасно працює зі США, європейськими країнами та іншими партнерами, які мають запаси ракет PAC-2 і PAC-3 для Patriot.

«Протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для “Петріотів” та “Насамсів”», — сказав Зеленський.

Він доручив українським посадовцям ще раз обговорити це питання з американською стороною. Паралельно Україна веде переговори про поставки ракет і з іншими країнами.