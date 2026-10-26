Трамп заявив, що у США не раді мігрантам із Норвегії, бо він не отримав Нобелівську премію миру

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США не раді мігрантам з Норвегії, оскільки йому не присудили Нобелівську премію миру. А штаб-квартира Нобелівського комітету розташована в столиці Норвегії Осло.

Про це він сказав під час політичного мітингу в Порт-Гуроні штату Мічиган, пише Reuters.

Під час свого виступу Трамп згадав протести мігрантів у Франції і сказав, що країна готова приймати мігрантів з деяких країн, але не з Норвегії. Також він назвав Норвегію «гівняною країною». Раніше він уживав подібний вислів щодо Гаїті, Лівії, Сомалі та Ємену.

Як пишуть журналісти, наразі немає ознак того, що адміністрація Трампа запровадить нову офіційну політику щодо норвезьких мігрантів.

Напередодні у жовтні президент США назвав відмову присудити йому Нобелівську премію миру «незмивною плямою» на репутації Норвегії.

Що передувало

Трамп неодноразово говорив, що заслуговує на премію миру «як ніхто у світі». Напередодні оголошення лауреата цьогорічної премії він сказав, що «запобіг повному знищенню світу», а також нібито зупинив вісім воєн.

Нобелівську премію миру цього року присудили південноафриканській правозахисниці та колишній верховній комісарці ООН з прав людини Наванетхем «Наві» Піллей. Вона отримала премію за «зусилля з утвердження миру та міжнародного права». Вона пожартувала, що може розділити нагороду з Трампом, якщо присутні аплодуватимуть їй ще трохи довше.

У 2025 році торішня лауреатка цієї премії Марія Коріна Мачадо передала медаль премії Трампу. У Нобелівському комітеті раніше наголошували: після оголошення лауреата премію не можна скасувати, передати або розділити з іншою людиною.