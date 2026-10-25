Росія прийматиме чемпіонат світу з важкої атлетики у 2030 році — вперше від початку повномасштабної війни

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) призначила Москву господаркою дорослого чемпіонату світу 2030 року. Це вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє IWF.

Точних дат і місця проведення змагань у Москві IWF поки що не оголосила. Виконавчий комітет федерації також визначив господарів трьох інших чемпіонатів світу, що відбудуться у 2028–2029 роках.

У 2028 році молодіжну першість проведуть у Приштині, столиці Косова, а юніорську — у Каракасі, столиці Венесуели. У 2029 році дорослий чемпіонат світу прийме індійський Ахмедабад.

У червні 2026 року IWF дозволила російським і білоруським спортсменам брати участь у своїх міжнародних змаганнях із національною символікою.

А в липні Міжнародний олімпійський комітет скасував рекомендації від 2023 року про участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Відтоді кожна федерація може сама вирішувати — залишати санкції чи ні.