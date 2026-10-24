«Орлине гніздо» Гітлера майже повністю згоріло в німецьких Альпах. Поліція підозрює підпал

У німецькій Баварії майже повністю згорів Кельштайнхаус (або «Орлине гніздо») — гірський будинок, яким наприкінці 1930-х років користувався Адольф Гітлер. Поліція підозрює підпал і вже затримала ймовірного винуватця.

Про це пише Tagesschau.

Пожежа спалахнула ввечері 23 жовтня на висоті понад 1 800 метрів біля міста Берхтесгаден. Вогонь гасили приблизно 200 пожежників і рятувальників. Роботу ускладнювали дощ, сніг і важкий підйом вузькою гірською дорогою. За попередніми даними, людей усередині будівлі не було.

Неподалік від місця пожежі поліція затримала 33-річного громадянина Німеччини, який їхав на мотоциклі дорогою від Кельштайнхаусу. Слідчі вважають, що саме він міг підпалити будівлю.

Прокуратура заявила, що психіатрична експертиза виявила в чоловіка ознаки можливого психічного розладу. Слідчі також перевіряють, чи не було тут політичного мотиву.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррман заявив, що історичну будівлю планують відновити. Точну суму збитків ще встановлюють.

Що таке Кельштайнхаус

Кельштайнхаус, відомий англійською як Eagle’s Nest — «Орлине гніздо», нацисти збудували в 1937—1938 роках. Будівля мала бути гостьовим будинком для керівництва Третього рейху. Адольф Гітлер іноді приймав там дипломатів та іноземних гостей, хоча фактично користувався будинком нечасто. Його приватна резиденція, відома як Бергхоф, розташована неподалік.

Кельштайнхаус пережив Другу світову війну і був одним із небагатьох уцілілих обʼєктів, повʼязаних із нацистським керівництвом. Зараз це одна з найвідоміших туристичних памʼяток Баварських Альп. З 1952 року там працюють ресторан та історична експозиція. Будівля також стала відомою завдяки американським фільмам про Другу світову війну.