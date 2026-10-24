Засновник UAnimals Олександр Тодорчук очолив Головне управління комунікацій ЗСУ

Засновник зоозахисної організації UAnimals та співзасновник агенції Gres Todorchuk Олександр Тодорчук очолив Головне управління комунікацій Збройних сил України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку.

«Долучився до команди Генштабу, очоливши Головне управління комунікацій ЗСУ. Це велика відповідальність і непростий виклик», — написав Тодорчук.

Він подякував головнокомандувачу Збройних сил Михайлу Драпатому за довіру і додав: «Докладу максимум зусиль, аби посилити цей напрям, адже щиро вірю у важливість комунікацій під час війни».

«Буде складно, динамічно й точно цікаво. Нумо разом застосовувати свої знання та досвід там, де вони сьогодні дійсно потрібні й можуть приносити користь країні», — написав Тодорчук і додав, що зараз знайомиться з командою і входить у курс справ.