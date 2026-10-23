WSJ: США можуть послабити мита на деякі канадські товари, щоб допомогти республіканцям на проміжних виборах

США можуть скасувати 50-відсоткові мита на деякі канадські сільськогосподарські та лісогосподарські товари, щоб допомогти сенаторці від штату Мен Сюзан Коллінз та іншим республіканцям на проміжних виборах у листопаді.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Як зазначає медіа, зниження мит на одні товари можуть компенсувати підвищенням тарифів на інші канадські продукти. Відповідне розпорядження про зміну мит можуть оприлюднити вже 23 жовтня.

Журналісти пояснюють, що це рішення має на меті допомогти республіканцям заручитися підтримкою виборців у північних штатах, зокрема Мені та Мічигані, де місцеві економіки тісно пов’язані з Канадою. Зниження мит може полегшити становище місцевих виробників і бізнесу, які постраждали від торговельного конфлікту Канади зі США.

Представник Білого дому заявив WSJ, що будь-які оголошення про мита безпосередньо робитиме адміністрація Дональда Трампа, а повідомлення медіа при цьому є припущеннями.

Після публікації WSJ сенаторка Коллінз заявила, що від американських мит звільнять дев’ять категорій канадських товарів, зокрема чорницю, картоплю, яблука та морські водорості, уточнює Reuters.

23 жовтня Дональд Трамп заявив, що США працюють над торговельною угодою з Канадою.