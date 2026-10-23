Bloomberg: Німеччина розглядає можливість закупити українські крилаті ракети-дрони «Барс»

Німеччина планує закупити тисячі ракет великої дальності в європейських оборонних компаній. Серед них — українська крилата ракета «Барс».

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, обізнаних із ситуацією, представники Міністерства оборони Німеччини ведуть переговори з американським оборонним стартапом Covenant щодо контракту на закупівлю тисяч крилатих ракет наземного базування Anthem. Вартість угоди може перевищити €1 мільярд.

Крім того, Німеччина веде перемовини з Україною про спільне виробництво та закупівлю крилатих ракет «Барс». Виробника цієї ракети публічно не розкривають. Серед інших виробників, які можуть отримати німецькі контракти, нідерландська компанія Destinus SA, що робить крилаті ракети Ruta.

WAR Museum National defense university of Ukraine / Facebook

Наразі німецькі Збройні сили використовують лише крилаті ракети Taurus, які запускають із літаків і які мають невелику дальність польоту — близько 500 кілометрів.

Журналісти уточнили, що ідея закупівлі тисяч недорогих ракет полягає в тому, щоб перевантажувати системи протиповітряної оборони противника масованими атаками. Велика кількість ракет має виснажити можливості ППО.