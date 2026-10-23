Україна повернула ще сімох цивільних з окупованих територій

Україна та Росія обмінялися цивільними: сім українців повернулися на підконтрольну Україні територію, також сім поїхали до РФ.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Серед тих, хто повернувся в Україну, — 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання. Під час повернення обох жінок врахували стан їхнього здоров’я та забезпечили належні умови перевезення.

Також вдалося організувати повернення молодої жінки та її дитини. Коли почалося повномасштабне вторгнення, жінка тимчасово перебувала в Маріуполі. Унаслідок бойових дій та подальшої окупації міста вона не змогла повернутися до родини. Суттєвою перешкодою повернення на підконтрольну Україні територію стало документування дитини.