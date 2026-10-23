Данія передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів для F-16 — ними вже збивають реактивні дрони

Данія у прискореному режимі передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів для винищувачів F-16, якими збивають російські реактивні «Шахеди».

Про це повідомило Міноборони України.

Йдеться про 20-мм боєприпаси для бортових гармат літаків. Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників.

У Міноборони зазначили, що F-16 наразі є одним із найефективніших засобів проти реактивних «Шахедів». Данія прискорила постачання боєприпасів у відповідь на запит України.

«Така оперативність має безпосереднє значення для посилення української протиповітряної оборони та захисту людей від російських повітряних атак», — додали у відомстві.