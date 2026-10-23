ICEYE і Nokia допоможуть Україні створити систему супутникового зв’язку, яку вона зможе контролювати самостійно

Фінські компанії ICEYE і Nokia співпрацюватимуть із Міністерством оборони України над створенням власної системи супутникового зв’язку.

Про це йдеться у повідомленнях ICEYE та Nokia.

Сторони підписали лист про наміри 22 жовтня під час візиту прем’єр-міністра Фінляндії до України.

Головна мета співпраці — посилити оборонні можливості України та допомогти створити захищений супутниковий зв’язок. Йдеться про систему, над ключовими елементами якої Україна матиме власний контроль — зокрема над супутниками, наземною інфраструктурою та терміналами.

На початку жовтня ICEYE і Nokia вже оголосили, що разом розроблятимуть захищені супутникові системи для урядів і оборонних відомств. Йдеться про супутники на низькій навколоземній орбіті, які мають забезпечувати швидкий і стабільний зв’язок.

«Державам потрібен звʼязок, на який можна покластися в будь-якій ситуації [...] Завдяки цьому листу про наміри, разом з Україною та ICEYE, ми дослідимо, як надійний, суверенний супутниковий звʼязок може зміцнити стійкість України та надати їй контроль над звʼязком, від якого вона залежить», — сказав Мікко Хаутала, головний директор з геополітичних та урядових звʼязків і голова Nokia Defense.

Nokia — один зі світових лідерів у сфері інфраструктури звʼязку. Компанія розробляє телекомунікаційні мережі та системи захищеного зв’язку.

ICEYE спеціалізується на супутниковій розвідці і має найбільше у світі угруповання малих супутників із радарами із синтезованою апертурою (SAR), які можуть робити знімки Землі вдень і вночі та за будь-якої погоди. Компанія співпрацює з Україною з 2022 року.