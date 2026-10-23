Росіяни за ніч випустили по Україні 176 дронів. У Сумах і на Дніпропетровщині є постраждалі

У ніч проти 23 жовтня російські війська запустили для атаки на Україну 176 безпілотників, 92 із них — реактивні «Шахеди». ППО знешкодила 140 дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Решта дронів влучила у 19 місцях, уламки впали на 13 локаціях. Зокрема, під ударом були Суми. Ворог атакував об’єкти цивільної інфраструктури та житловий сектор міста — постраждали двоє людей.

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На Дніпропетровщині росіяни поранили двох жителів Нікопольського та Синельниківського районів. У Дніпрі понівечена інфраструктура, а у Павлограді пошкоджені адмінбудівля і приватний будинок.

Зранку росіяни вдарили дронами по Харкову. Після влучання у дах загорілася господарська будівля у Слобідському районі. Про постраждалих інформація наразі не надходила.

У Полтаві російські війська атакували об’єкт залізничної інфраструктури. Минулося без постраждалих. Також у Полтавському районі дрон упав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі приватні будинки, споруди та лінію електропередачі.

Крім того, Росія масовано обстріляла одну з теплових електростанцій ДТЕК. Через суттєве пошкодження обладнання ТЕС припинила генерацію електроенергії.