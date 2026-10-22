Bloomberg: Канадським дипломатам у США заборонили зустрічатися з кандидатами на виборах до Конгресу

Канадським дипломатам, які працюють у США, наказали триматися подалі кандидатів на проміжних виборах до Конгресу та не привертати до себе зайвої уваги, щоб уникнути звинувачень з боку адміністрації Дональда Трампа у політичному втручанні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зокрема, канадським посадовцям надіслали письмові інструкції, в яких їм заборонили зустрічатися з кандидатами на проміжних виборах або навіть перебувати з ними в одному приміщенні без спеціального дозволу. Водночас дипломати й надалі можуть за потреби проводити інші зустрічі та обговорювати робочі питання з чинними американськими законодавцями, які не беруть участі у виборах.

У США працюють майже 500 канадських дипломатичних працівників. Вони представляють країну в посольстві у Вашингтоні та 12 консульствах у таких містах, як Детройт, Лос-Анджелес, Даллас і Атланта. Обмеження для них будуть діяти до дня проміжних виборів — 3 листопада.

Інструкції для канадських дипломатів з’явилися незадовго до того, як посольство США в Канаді опублікувало «інформаційну довідку», у якій звинуватило Канаду в спробах вплинути на результати виборів.